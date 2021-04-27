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أكادير: سقوط “المرأة الحديدية” في جلسة محاكمتها ونقلها للمستشفى في حالة حرجة

2021-04-27 / 1:48 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

شهدت محكمة الاستئناف بأكادير صباح اليوم الثلاثاء 27 أبريل الجاري، سقوط ” المراة الحديدية” داخل قاعة جلسة محاكمتها، بعد أن أغمي عليها، ليتم نقلها الى المستشفى لتلقي العلاجات .

ولوحظ إرتباك كبير وسط محكمة الاستئناف صباح اليوم بعد واقعة الاغماء على المراة المسنة (ح.ز) ، والتي تتابع على خلفية اتهامها من طرف أحد المستثمرين في مجال العقار بسوس ماسة بتهم الاختلاس و خيانة الأمانة.

وقد سبق لأبناءها ودفاعها أن نبهوا المسؤولين من تدهور الحالة الصحية للمعتقلة بعد خوضها إضراب عن الطعام داخل سجن أيت ملول، إحتجاجا على حرمانها من محاكمة عادلة .

كما سبق لأبناءها ” عادل لمزوق ” الموكل له قانونيا توكيل محامون للانابة عنها، وكذلك لإبنتها ” ليلى لمزوق” قد ناشد المسؤولين بل تمت مراسلة عدة جهات في العاصمة الرباط، ببعث لجن تقصي الحقائق في قضية والدتهم والتي تتابع بحسب تصريحات دفاعها باوراق ” فوطو كوبي” .

ولازالت جلسة محاكمتها متوقفة الى حدود اللحظة في انتظار إستشفاءها وأخد راي الاطباء بخصوص وضعها الصحي.

فهيئة دفاعها إستنكرت إستقدامها من السجن للجلسة وهي على كرسي ” متحرك” ومضربة على الطعام” .

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