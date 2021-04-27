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مراكش.. توقيف شخص ضمن شبكة إجرامية للنصب والاحتيال الإلكتروني

2021-04-27 / 11:46 صباحًا
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هبة بريس

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش على النيابة العامة المختصة، أمس الاثنين، شخصا ينحدر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، يبلغ من العمر 21 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال من خلال المس بأنظمة المعالجة الإلكترونية للمعطيات البنكية.

ويتحدد الأسلوب الإجرامي الذي تتبعه هذه الشبكة الإجرامية في تعريض الضحايا للغلط التدليسي على شبكة الانترنت من أجل سلبهم مبالغ مالية على شكل تحويلات خاصة بتعبئة بطائق ائتمان دولية مسبقة الدفع، والتي كان المشتبه فيه يتكلف بسحبها من الشبابيك البنكية الوطنية مقابل تلقي عمولات عن كل عملية.
وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزل المشتبه فيه عن حجز 46 بطاقة بنكية دولية مسبوقة الدفع وحاسوبين محمولين وهاتف نقال، علاوة على إيصالات لتحويلات مالية ومبلغ مالي بالعملة الأوروبية يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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