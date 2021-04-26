نزيل يحتجز ضابط كرهينة داخل السجن
نزيل يحتجز ضابط كرهينة داخل السجن

فيديو: نزيل يحتجز ضابط كرهينة داخل السجن.. والنهاية كارثية!

2021-04-26 / 1:23 مساءً
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وكالات

أطلق ضباط في سجن أوكلاهوما الأمريكي الرصاص على نزيل مما أدى إلى قتله، بعد أن خطف الأخير حارس السجن كرهينة وقام بسرقة مفاتيحه لإطلاق سراح زملائه الآخرين، الذين قاموا بعد ذلك ببث الحادث المروع.

ووفق صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، فإن الضابط المختطف كان يعطي النزيل بعض الأدوية، فقام النزيل بأخذ مفاتيح الرجل وقيده. وأظهر المقطع المتداول السجين وهو يُجبر الضابط على الركوع.

وحاول الضباط تهدئة المشهد، لكنهم اضطروا فيما بعد إلى إطلاق الرصاص عليه بمجرد أن أمسك السجين بشيء في رقبة الضابط حينما كان في “وضع الرهينة”. وتمكن الضباط من إخراج ضابط الاحتجاز بسلام.

على الفور تم نقل الضابط إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج لكن الشرطة لم تكشف عن مزيد من المعلومات المتعلقة بجروحه.

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