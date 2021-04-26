الإعلان عن الفائزين الإثني عشر برحلة إلى مخيم الفضاء لـ”NASA”

سعيد وعشى - متابعة

أسدل الستار، مساء امس الأحد 25 أبريل الجاري، على النسخة السابعة من التظاهرة العلمية “سباق الفضاء race2space” التي تنظمها جمعية المغرب العلمي بشراكة مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط.

وقد أعلنت الجمعية في بلاغ لها والذي حصلت “هبة بريس” على نسخة منه عن فوز إثنا عشر تلميذا تمكنوا من بين 1027 مترشحا من اجتياز كل مراحل المسابقة والفوز بمنحة “مخيم الفضاء” التابع للإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء “ناسا” (NASA) مع ثلة من المختصين ورواد الفضاء، بالإضافة إلى رحلة ثقافية للعاصمة واشنطن.

وبحسب نفس البلاغ فإن الأسماء الفائزة بالمسابقة هي، زكرياء ديرو من أرفود، واحمد ابوطاهير من الريش وامتنان الغريسي المنحدرة من الرشيدية وتتابع دراستها بالرباط، وأسماء المهداوي من العيون، وياسمين اولاد سين من الرباط، وسلمى كرين من فاس، وصفاء عربي من طنجة، وهبة القاسمي من مكناس، وريان الهناوي من سلا، وملاك ميكو من فاس، وإيمان الزرهوني من سلا، وسلمى الخباز من سلا .

وأعربت ذات الجمعية عن فخرها واعتزازها بالمستوى الكبير الذي أظهره التلاميذ المغاربة الذين شاركوا في هذه المسابقة، لكونها ساهمت بشكل أو باخر في تشجيع التلميذات والتلاميذ المغاربة للاهتمام بميدان العلوم و حثهم على اكتساب المهارات الأساسية لتقصي الحقائق العلمية.

مع إشارة الجمعية بأنها توصلت هذه السنة بمشاركات من قرى نائية ومدن موزعة على كامل التراب المغربي، رغم الظروف الاستثنائية التي فرضها انتشار وباء كوفيد-19، والتي أجلت التحاق فائزي السنة الماضية بمخيم الفضاء إلى حين، مع تمنياتها بان لا تستمر تداعيات الإغلاق الجوي كثيرا حتى يتمكن الفائزون من الاستمتاع بمخيم الفضاء قريبا.

يذكر أن هذه المسابقة العلمية تفتح كل سنة في وجه جميع تلاميذ الثانوي التأهيلي بالمغرب، حيث يمكنهم تسجيل فيديو علمي مبسط باللغة الإنجليزية لشرح أي موضوع أو مفهوم علمي.

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