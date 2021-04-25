بالفيديو.. حكيمي يصنع فوز الإنتر أمام هيلاس فيرونا في الدوي الإيطالي

هبة بريس ـ رياضة

ساهم الدولي المغربي أشرف حكيمي في قيادة الإنتر للفوز على ضيفه هيلاس فيرونا بهدف دون رد، اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإيطالي.

وصنع أشرف حكيمي الهدف الوحيد في هذه المباراة، بعدما قدم تمريرة حاسمة لزميله دارميان الذي سجل الهدف في الدقيقة 76.

وقد بصم حكيمي على أداء جيد خلال هذه المباراة، ونال أعلى تنقيط في المواجهة، علما أنه ترك أرضية الملعب في الدقيقة 80، بعد تغييره من طرف المدرب أنطونيو كونتي.

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