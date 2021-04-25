لفتيت يُباشر ” تحديث ” في الداخلية و تغييرات في صفوف رجال السلطة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

باشر “عبد الوافي لفتيت” عملية ” تحديث ” في مصالح وزارة الداخلية ، وهو ما أعتبر دينامية جديدة و تغيير في نمط الإدارة الترابية طبقا للتوجيهات الملكية السامية .

و قد عرفت مختلف مصالح وزارة الداخلية بعدد من الأقاليم و العمالات تغييرات في الثلاث سنوات الاخيرة خصوصا سنة 2020 و بداية 2021 ، في إطار تقارير تهم رجال سلطة تم ” تأديبهم ” بسبب سوء تدبير الإدارة الترابية و الفشل في تدبير جائحة كورونا .

و كما هو مخطط له اطلقت وزارة الداخلية عمل ” الكتابة العامة للشؤون الجهوية ” التي ستشهد مرحلة نوعية و كبيرة في عمل و كيان الوزارة.

في سياق ذلك و في بسبب تقارير شملت عدد من رجال سلطة تم رفعها للمصالح المركزية جرى توقيف خليفة باشا بعمالة مكناس على خلفية ملابسات انتحار بائع متجول ، و في زاكورة تم توقيف قائد قيادة ترناتة على خلفية فشله في تدبير عدد من الملفات ، كما تم إلحاق قائدين على مصالح العمالة بأكادير، وتعيين قائدة رئيسة لملحقة ادارية باكادير.

و ذكرت مصادر خاصة أن وزارة الداخلية تواصل عملية التحديث و التغييرات في صفوف رجال السلطة من درجة باشا و قائد على مستوى عدد من العمالات و الأقاليم بكل من ولاية الدار البيضاء سطات و مراكش اسفي و سوس ماسة و درعة تافيلات و كذا طنجة تطوان الحسيمة و سيتم نشر تفاصيلها في الأيام المقبلة.

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