إسبانيا: استقبال زعيم البوليساريو للعلاج لن يربك العلاقات مع المغرب

هبة بريس

شددت وزيرة الخارجية الإسبانية، الجمعة، على أن العلاقات مع المغرب لن تتأثر بعد أن استقبلت بلادها زعيم جبهة البوليساريو لتلقي العلاج على أراضيها.

وقالت وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانشا غونزاليس لايا، خلال مؤتمر صحفي إن “ذلك لا يمنع أو يربك العلاقات الممتازة التي تربط إسبانيا بالمغرب”.

أضافت أن المغرب “شريك مميز” لإسبانيا “على الأصعدة الاقتصادية والسياسية والهجرة والشركات ومكافحة التغير المناخي، ولن يتغير ذلك”.

وتعتبر الرباط حليفا مهما لمدريد، لا سيما في مكافحة الهجرة غير القانونية. وكان من المزمع عقد قمة ثنائية منذ أشهر، لكنها أُرجئت رسميا بسبب جائحة كوفيد-19.

وكان انفصاليو جبهة بوليساريو قد أعلنوا، الخميس، أن زعيمهم، إبراهيم غالي، يتلقى العلاج و”يتماثل للشفاء” بعد إصابته بكورونا، دون أن يكشفوا مكان تواجده.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0