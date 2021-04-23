رئيس الكاف : سيتم التركيز على أكاديميات الشباب للفتيات والفتيان

هبة بريس ـ رياضة

أكد رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، باتريس موتسيبي، اليوم الجمعة بسلا، أنه سيتم التركيز خلال اجتماعه مع رئيس الجامعة الملكية المغربية للعبة، على العديد من النقاط وخاصة أكاديميات الشباب للفتيات والفتيان والشراكة مع القطاع الخاص.

وقال باتريس موتسيبي، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب، في تصريح للصحافة لدى وصوله إلى مطار الرباط سلا، إن “هذا الأمر مهم لأن هدفنا واضح جدا، نريد أن تكون كرة القدم الإفريقية من بين الأفضل في العالم”.

وأشار إلى أنه جاء للمغرب لزيارة قادة كرة القدم في هذا البلد، وأيضا للحديث عن مساهمة السيد فوزي لقجع، الذي يشغل منصب رئيس اللجنة المالية وأحد القادة داخل الكونفدرالية الإفريقية والاتحاد الدولي لكرة القدم، في تطوير اللعبة.

وأضاف موتسيبي، أن هناك العديد من الأشياء التي يتولى فيها أيضا السيد لقجع الريادة، للمساعدة في مجالات البنية التحتية في القارة السمراء وخاصة من حيث جودة الملاعب وتطويرها.

وأوضح أن “السنة المقبلة سيقام مونديال قطر، والمغرب من البلدان التي نعقد عليه آمالا عريضة لتمثيل الشعب المغربي وكذلك الإفريقي بفخر.

وخلص باتريس موتسيبي “نحن سعداء جدا بالقدوم إلى المغرب لأن المجيء إليه يشبه العودة إلى الوطن”.

وكان موتسيبي حل في وقت سابق اليوم، بمطار الرباط -سلا، حيث وجد في استقباله رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، السيد فوزي لقجع.

وتأتي هذه الزيارة لموتسيبي، تطبيقا لما أعلن عنه خلال الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم حيث أكد على الدور الكبير والأساسي الذي يلعبه المغرب من خلال الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في تطبيق المشاريع الجديدة لتنمية وتطوير ممارسة كرة القدم في القارة الإفريقية بالنظر إلى الأشواط الكبيرة التي قطعتها المملكة في هذا الشأن خاصة على مستوى البنيات التحتية والهيكلة الادارية والحكامة الجيدة.

ويذكر أن الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، كان انتخب رئيسا جديدا للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، خلفا للملغاشي أحمد أحمد، لولاية تمتد لأربع سنوات، وذلك خلال الجمع العام العادي الانتخابي ال43 للهيأة القارية، المنعقد في مارس الماضي بمدينة الرباط.

ويرأس موتسيبي (59 سنة) فريق ماميلودي صانداونز الجنوب إفريقي لكرة القدم.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0