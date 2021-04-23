عبد الوافي لفتيت

البناء العشوائي يتسبب في إعفاء قائد بزاكورة

2021-04-23 / 11:19 صباحًا
0
ع اللطيف بركة - هبة بريس

أعفت مصالح وزارة الداخلية، قائد قيادة ترناتة بإقليم زاكورة عن العمل، بعد توصل هذا الاخير بالقرار يوم أمس الخميس..

ورجحت مصادر ” هبة بريس”، أن يكون سبب توقيف القائد عن مهامه راجع مشاكل التعمير، سيما أن المنطقة عرفت انتشارا كبيرا وتفريخا لللبناء العشوائي، بالرغم من أن قرار التوقيف لم يتضمن أسبابه .

فيما رجحت مصادر أخرى ، أن قرار التوقيق قد يرجع إلى ما وقع السنة الماضية فيما بات يعرف ب”إتاوات الدلاح”، وهو ما كان موضوع شكايات متعددة من المهنيين، وصلت إلى قبة البرلمان.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تسجيل هزة أرضية بقوة 4,4 درجة بعرض سواحل الصويرة

تسجيل هزة أرضية بقوة 4,4 درجة بعرض سواحل الصويرة

2021-04-23 / 9:49 صباحًا
Photo of طقس الجمعة.. سماء غائمة وقطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

طقس الجمعة.. سماء غائمة وقطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2021-04-23 / 9:45 صباحًا
Photo of تسجيل 552 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية

تسجيل 552 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية

2021-04-23 / 8:00 صباحًا
Photo of أستاذة متعاقدة تتهم رجل أمن بالتحرش بها جنسيا وتعنيفها

أستاذة متعاقدة تتهم رجل أمن بالتحرش بها جنسيا وتعنيفها

2021-04-23 / 1:39 صباحًا
Photo of لجنة وزارية: الأسواق مـزودة بوفرة والأسعار مستقرة

لجنة وزارية: الأسواق مـزودة بوفرة والأسعار مستقرة

2021-04-23 / 12:00 صباحًا
Photo of الحاجب : حجز 292 كيلوغراما من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية

الحاجب : حجز 292 كيلوغراما من المواد الغذائية المنتهية…

2021-04-22 / 10:40 مساءً
Photo of أكادير : السلطات تتراجع عن قرار منع بيع الخمور للأجانب

أكادير : السلطات تتراجع عن قرار منع بيع الخمور…

2021-04-22 / 9:37 مساءً
Photo of توقيف متسولة تدعي أنها لاجئة بالبيضاء مستعملة دمية على أنها رضيع

توقيف متسولة تدعي أنها لاجئة بالبيضاء مستعملة دمية على…

2021-04-22 / 9:21 مساءً
Photo of أكاديمي أرجنتيني : تعميم الحماية الإجتماعية ورش “مذهل” سيعزز حقوق المغاربة

أكاديمي أرجنتيني : تعميم الحماية الإجتماعية ورش “مذهل” سيعزز…

2021-04-22 / 8:49 مساءً
Photo of استنكار نقابي للتضييق على الحريات بذريعة الطوارئ الصحية

استنكار نقابي للتضييق على الحريات بذريعة الطوارئ الصحية

2021-04-22 / 8:34 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق