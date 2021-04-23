البناء العشوائي يتسبب في إعفاء قائد بزاكورة

ع اللطيف بركة - هبة بريس

أعفت مصالح وزارة الداخلية، قائد قيادة ترناتة بإقليم زاكورة عن العمل، بعد توصل هذا الاخير بالقرار يوم أمس الخميس..

ورجحت مصادر ” هبة بريس”، أن يكون سبب توقيف القائد عن مهامه راجع مشاكل التعمير، سيما أن المنطقة عرفت انتشارا كبيرا وتفريخا لللبناء العشوائي، بالرغم من أن قرار التوقيف لم يتضمن أسبابه .

فيما رجحت مصادر أخرى ، أن قرار التوقيق قد يرجع إلى ما وقع السنة الماضية فيما بات يعرف ب”إتاوات الدلاح”، وهو ما كان موضوع شكايات متعددة من المهنيين، وصلت إلى قبة البرلمان.

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