كوكو بوليزي

أكادير .. رحيل الايطالي “بوليزي” مصمم معلمة ” لاميدينا “

2021-04-22 / 12:58 مساءً
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ع اللطيف بركة - هبة بريس

فقدت مدينة الانبعاث، أحد أشهر من بصموا تاريخها بعد مرحلة الزلزال، إنه الراحل الايطالي ” كوكو بوليزي” كانت له بصمات خالدة في القطاع السياحي، بعد أن اقترن اسمه واشتهر بمعلمة ” لامدينا دا كادير” التي كانت ولا تزال محجا ومزارا سياحيا معماريا يقصده كل محبي المعمار السوسي الاصيل .

ففي سنة 1992 قرر الفنان الإيطالي من أصول صقلية، تشييد مدينة جديدة باكادير تحت اسمه ، وحرص خلال عملية بنائها بسواعد مغربية على الحفاظ على مقومات ومميبزات المدينة القديمة خاصة وان اكادير دمرها زلزال 1960 واعتمد الراحل البناء هذه المدينة التي تمتد على 4.5 هكتار على اللون الأحمر والرمل ، وكان الراحل دائما ما يتحدث عن عشقه لسوس ماسة ولاكادير ورغبته في المساهمة في تنميتها وازدهارها وهو الدي كان يعمل خلال وضعه لتصور المشروع على إبراز الحرف اليدوية المحلية والتراث المعماري والثقافي الأمازيغي من خلال ضمان بناء هذه المدينة بمواد محلية وحرفية بالإضافة إلى جعلها مركزا ثقافيا وسياحيا فريدا يميز اكادير وسوس.

وقدمت أسرة المجلس الجهوي للسياحة باكادير تعزيها لعائلة الفقيد، معتبرة رحيله خسارة للقطاع السياحي وخسارة احد ابناء الجهة البررة الدي فضل الاستقرار باكادير وهو الدي لم يكن قط يعتبر نفسه غريبا على المدينة بل كان احد ابنائها .

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