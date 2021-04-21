بوريطة يتباحث مع نظيره القطري
بوريطة يتباحث مع نظيره القطري

بوريطة يتباحث مع نظيره القطري

2021-04-21 / 9:05 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء، مباحثات عبر تقنية الاتصال المرئي، مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن الوزيرين استعرضا، خلال هذا الاتصال، مسار العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، ونوها بما يشهده من تطور ملموس، بفضل الرعاية السامية لقائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأضاف المصدر، أن الوزيرين اتفقا على متابعة الجهود من أجل التحضير الجيد للدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة بالدوحة، برئاسة رئيس الحكومة عن الجانب المغربي ورئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عن الجانب القطري، في أقرب فرصة، عند تحسن الأوضاع الصحية المرتبطة بجائحة كورونا.

وبذات المناسبة، يضيف المصدر ذاته، أشاد السيد بوريطة بموقف دولة قطر في دعم سيادة المغرب على صحرائه ووحدة أراضيه، مذكرا بفحوى المكالمة الهاتفية التي تمت بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يوم 16 نونبر 2020، حيث عبر فيها سموه عن مساندة دولة قطر الشقيقة للإجراءات التي اتخذتها المملكة من أجل الدفاع عن أمنها وسيادتها على أراضيها.

وأشار البلاغ إلى أن المصالحة الخليجية شكلت أحد محاور هذا الاتصال، حيث عبر السيد بوريطة عن ارتياح المملكة المغربية لنتائج قمة العلا والخطوات التي تلتها في أفق تعزيز وحدة البيت الخليجي.

كما تم خلال هذا الاتصال، يضيف البلاغ، تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وأكد الوزيران على تشبث بلديهما بالحوار والتفاهم والحلول السلمية لإيجاد حلول مقبولة لقضايا المنطقة.

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