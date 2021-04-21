نقابة تطالب ايت الطالب بعدم تلقيح المغاربة خلال نهاية الاسبوع

هبة بريس ـ الرباط

طالبت النقابة الوطنية للصحة العمومية العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، وزير الصحة؛ بحذف العمل بمحطات تلقيح المغاربة بلقاح فيروس كورونا المستجد خلال نهاية الأسبوع ( ايام السبت )

وسجلت النقابة ضرورة حذف العمل بمحطات التلقيح خلال نهاية الأسبوع في ظل “محدودية الحالات المبرمجة للقاح من طرف السلطات المختصة، حيث لا تتجاوز خلال أيام السبت النصاب الواجب توفره من أعداد المستفيدين لفتح قارورة اللقاح، مما يضطر معه الأطر الصحية إلى إرجاء الموعد إلى يوم الاثنين

ويرى المصدر ذاته، العمل خلال نهاية الاسبوع بناء على ما سبق ذكره “إهدارا لجهد الأطر الصحية التي أصابها العياء والاستنزاف الشديد من جراء تناوب فترات العمل وكثرة الطلب على خدماتها الصحية وتزايد ضغطه وعدم استفادتها من العطل الادارية منذ تفشي جائحة فيروس كورونا إلى اليوم”.

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