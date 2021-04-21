رجب الطيب أردوغان

أردوغان: نضالنا ضد الإرهاب في الميدان وضد المستعمرين على الساحة الدولية

2021-04-21 / 10:59 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إن بلاده تخوض نضالا ضد مثلث الشر في مجال الاقتصاد، ويتضمن الفائدة، وأسعار الصرف، والتضخم.

جاء ذلك في كلمة للرئيس التركي خلال مشاركته في اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب “العدالة والتنمية”، بالعاصمة أنقرة.

وأفاد أردوغان: “نضالنا ضد التنظيمات الإرهابية في الميدان وضد المستعمرين على الساحة الدولية، خضناه أيضا في مجال الاقتصاد ضد مثلث الشر (الفائدة ـ أسعار الصرف ـ التضخم)”.

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