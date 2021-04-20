توخيل ينهال بالمديح على زياش بعد صحوته الأخيرة

هبة بريس ـ رياضة

أشاد الألماني توماس توخيل، مدرب نادي تشلسي الإنجليزي بلاعبه الدولي المغربي حكيم زياش، عقب المستويات الجيدة التي بصم عليها مع الفريق خلال مبارياته الأخيرة.

وأوضح توخيل في تصريحات صحافية :”زياش مراوغ وممرر من الدرجة الأولى، ويقدم تمريرات دقيقة، كما يتحرك جيدا في الملعب”.

وتابع :”لقد أثبت نفسه في كل مرة يدخل فيها كبديل، وأيضا في تدريبات الفريق”.

يشار إلى أن حكيم زياش قاد تشيلسي يوم السبت الماضي للفوز على مانشستر سيتي والتأهل إلى نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي، بعدما سجل الهدف الوحيد في المباراة، وقد سجل هذا الموسم 5 أهداف بقميص “البلوز” في مختلف المسابقات.

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