محمد أمكراز

أمكراز: الحوار الاجتماعي لم يتوقف والحكومة أوفت بجميع التزاماتها

2021-04-20 / 1:34 مساءً
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هبة بريس - الرباط

نفى محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، توقف الحوار الاجتماعي.

وأكد أمكراز في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، على أن من يروج أن الحوار الاجتماعي متوقف هو خاطئ، مسترسلا بالقول :”ممكن يكون تعثر لكنه موجود ومستمر”.

وأضاف ذات المتحدث أن وزارته عقدت لقاءات عديدة مع النقابات على غرار عدد من القطاعات الحكومية، مشيرا الى أنها اليوم في مرحلة تنفيذ الاتفاق الاجتماعي الموقع يوم 25 أبريل 2019، ومشددا على أن الحكومة أوفت بجميع التزاماتها المالية المتعلقة بهذا الاتفاق.

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