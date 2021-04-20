الحكومة الفرنسية: إطلاق تطبيق لتعقب المرضى المصابين بكورونا

هبة بريس - وكالات

أعلنت الحكومة الفرنسية أنها ستبدأ قريبا باستخدام تطبيق تعقب المرضى المصابين بفيروس كورونا “TousAntiCovid”.

وسيشمل ذلك دفتر تسجيل لإثبات النتيجة الإيجابية أو السلبية لاختبار الكشف عن الفيروسات، وتخزين معلومات متعلقة بالحالة الصحية في سجل رقمي للمواطنين يحمل ما يثبت أنهم أجروا فحصا أو تلقوا التطعيم ضد الوباء، أو لديهم مناعة جراء تعرضهم سابقا للمرض.

ومن المنتظر أن يبدأ تطبيق “TousAntiCovid” خلال أيام في بعض الرحلات الجوية الداخلية، مثلا إلى كورسيكا.

وكانت حصيلة الوفيات بالمرض بفرنسا تجاوزت عتبة الـ100 ألف حالة يوم الخميس الماضي، وهي ثامن أعلى حصيلة للوفيات من جراء كورونا في العالم.

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