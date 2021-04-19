الدرك بإقليم الجديدة يداهم معملا سريا للأكياس البلاستيكية

احمد مصباح ـ هبة بريس

داهم رجال الدرك لدى الفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز سيدي إسماعيل، التابعة لسرية الجديدة، في حدود الساعة الرابعة من مساء اليوم الاثنين، في منطقة نفوذهم الترابي، وتحديدا في دوار “العتايب”، على الطريق المؤدية إلى جماعة “سايس”، حوالي 50 كيلومترا جنوب عاصمة دكالة، معملا سريا للأكياس البلاستيكية، التي يحظر القانون والسلطات العمومية، إنتاجها وترويجها، على إثر المخاطر التي تشكلها على صحة المستهلك وأمنه الغذائي، إلى جانب تأثيرها السلبي على البيئة والمحيط الإيكولوجي.

هذا، وحجز المتدخلون الدركيون، في هذه العملية “النوعية”، التي جرت تحت إشراف وقيادة قائد مركز سيدي إسماعيل، من داخل المعمل السري الذي يحمل جميع مقومات “المعمل”، والكائن بالمناسبة في ضيعة فلاحية، غير بعيد من التجمع السكني، دوار “العتايب”، طنا ونصف الطن من الأكياس البلاستيكية المحظور إنتاجها، التي كانت مهيأة للترويج، خلال شهر رمضان، ناهيك عن 4 أطنان من المواد الأولية الخام، التي تستعمل في صناعة الأكياس البلاستيكية، وكذا، آلات التصنيع. كما أوقف رجال الدرك، علاقة بالنازلة، شخصين تم اقتيادهما على متن دورية محمولة، إلى مقر الفرقة الترابية بمركز سيدي إسماعيل، حيث تخضعهم الضابطة القضائية، بمقتضى حالة التلبس، للبحث القضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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