هيئة صحية تراسل وزير المالية من أجل إنهاء ازمة شيوخ التمريض

هبة بريس ـ الرباط

راسلت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية الاثنين 19 ابريل 2021 وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة من أجل طلب التأشير على ملف الممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين بشكل استعجالي.

وأحيل هذا الملف على وزارة المالية من طرف وزارة الصحة بحر الأسبوع المنصرم، بعد تعديل وصياغة المرسوم 2_17_535 الخاص بهيئة الأطر التمريضية وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات.

وأكدت الهيئة الصحية على أن التعديلات والمقترحات قد حظيت بإجماع كافة الأطراف المترافعة من أجل حلحلة هذا الملف الذي استغرقت مدة المطالبة بتسويته لفائدة 5000 متضرر ومتضررة أزيد من ثلات سنوات، طرقوا خلالها كافة الأبواب وسلكوا فيها جل السبل المتاحة بهدف الإنصاف ورد قسط من الاعتبار ضدا على الحيف والإقصاء الذي طالهم ولحق بهم.

وتطالب تنسيقية هؤلاء الممرضين بالترقية الاستثنائية بأثر رجعي إداري ومالي ابتداء من تاريخ صدور المرسوم 2-17-535 تشمل جميع أفواج الممرضين، القابلات وتقنيي الصحة.

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