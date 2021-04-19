الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات
الصورة من الارشيف

هيئة صحية تراسل وزير المالية من أجل إنهاء ازمة شيوخ التمريض

2021-04-19 / 5:27 مساءً
0
هبة بريس ـ الرباط

راسلت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية الاثنين 19 ابريل 2021 وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة من أجل طلب التأشير على ملف الممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين بشكل استعجالي.

وأحيل هذا الملف على وزارة المالية من طرف وزارة الصحة بحر الأسبوع المنصرم، بعد تعديل وصياغة المرسوم 2_17_535 الخاص بهيئة الأطر التمريضية وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات.

وأكدت الهيئة الصحية على أن التعديلات والمقترحات قد حظيت بإجماع كافة الأطراف المترافعة من أجل حلحلة هذا الملف الذي استغرقت مدة المطالبة بتسويته لفائدة 5000 متضرر ومتضررة أزيد من ثلات سنوات، طرقوا خلالها كافة الأبواب وسلكوا فيها جل السبل المتاحة بهدف الإنصاف ورد قسط من الاعتبار ضدا على الحيف والإقصاء الذي طالهم ولحق بهم.

وتطالب تنسيقية هؤلاء الممرضين بالترقية الاستثنائية بأثر رجعي إداري ومالي ابتداء من تاريخ صدور المرسوم 2-17-535 تشمل جميع أفواج الممرضين، القابلات وتقنيي الصحة.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of رحلة لجهنم.. مغامرة القارب الذي نقل الدكالي من الأراضي التركية لليونانية (الحلقة 6)

رحلة لجهنم.. مغامرة القارب الذي نقل الدكالي من الأراضي…

2021-04-19 / 6:08 مساءً
Photo of البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ 165 مرشحا للهجرة غير الشرعية

البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ 165 مرشحا للهجرة غير…

2021-04-19 / 5:42 مساءً
Photo of فدرالية اليسار عن قفة رمضان .. “تشهير” و ” احسان مقرون بإذلال “

فدرالية اليسار عن قفة رمضان .. “تشهير” و ”…

2021-04-19 / 5:08 مساءً
Photo of تسجيل 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

2021-04-19 / 4:53 مساءً
Photo of تسجيل 290 حالة شفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 290 حالة شفاء من فيروس كورونا خلال 24…

2021-04-19 / 4:51 مساءً
Photo of خلال 24 ساعة .. تسجيل 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال 24 ساعة .. تسجيل 138 إصابة جديدة بفيروس…

2021-04-19 / 4:48 مساءً
Photo of ولاية أمن طنجة تكشف دوافع إشهار شرطي لسلاحه الوظيفي بالمدينة القديمة

ولاية أمن طنجة تكشف دوافع إشهار شرطي لسلاحه الوظيفي…

2021-04-19 / 4:44 مساءً
Photo of معلومة(6).. لماذا تم تسمية مدينة “سطات” بهاته التسمية أول مرة؟

معلومة(6).. لماذا تم تسمية مدينة “سطات” بهاته التسمية أول…

2021-04-19 / 4:32 مساءً
Photo of درك أزمور يوقف مستشارا جماعيا خرق حالة الطوارئ وشغل ليلا مقهى

درك أزمور يوقف مستشارا جماعيا خرق حالة الطوارئ وشغل…

2021-04-19 / 2:48 مساءً
Photo of طنجة.. حجز طن و354 كلغ من مخدر الشيرا وتوقيف 9 أشخاص

طنجة.. حجز طن و354 كلغ من مخدر الشيرا وتوقيف…

2021-04-19 / 2:44 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق