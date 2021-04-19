درك أزمور يوقف مستشارا جماعيا خرق حالة الطوارئ وشغل ليلا مقهى

أحمد مصباح – الجديدة

ضبط المتدخلون لدى مركز الدرك الملكي بأزمور، ليلة الخميس – الجمعة الماضية، في منطقة نفوذهم بتراب جماعة الحوزية، 25 شابا وشابة داخل مقهى، متلبسين بخرق حالة الطوارئ الصحية التي اعتمدتها السلطات العمومية، طيلة شهر رمضان، للحد من انتشار فيروس كورونا؛ كما أوقفت، علاقة بالنازلة، صاحب المقهى الكائن على الطريق ما بين أزمور، ومدارة “المصور راسو”، وهو بالمناسبة مستشار جماعي، ينتسب لحزب سياسي عتيد.

هذا، وبتعليمات نيابية، وضعت الضابطة القضائية المستشار الجماعي، تحت تدابير الحراسة النظرية، وأحالته، السبت الماضي، فور استكمال إجراءات البحث القضائي الذي أجرته بمقتضى حالة التلبس، على وكيل الملك بابتدائية الجديدة، والذي أمر بإيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي، في انتظار مثوله، من أجل الأفعال المنسوبة إليه، أمام الغرفة الجنحية.

إلى ذلك، فإن التدخل الدركي الذي أشرف عليه وقاده قائد الفرقة الترابية للدرك الملكي بأزمور، التابعة لسرية الجديدة، يندرج في إطار الدوريات والحملات التي يشنها مركز الدرك بأزمور، على غرار باقي المراكز والفرق والمصالح، التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، بغية التفعيل الحازم والصارم للتدابير الاحترازية، التي أقرتها السلطات العمومية بالمغرب، والتي تقضي بحظر التنقل والتجوال، وفرض حالة الطوارئ الصحية، يوميا، ما بعد الإفطار الرمضاني، وتحديدا خلال الفترة الممتدة من الساعة الثامنة مساء، وإلى غاية الساعة السادسة صباحا.

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