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أخنوش ل”المغاربة”: بدأنا في التحضيرات لعيد الأضحى

2021-04-19 / 2:40 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، عزيز أخنوش، شروع وزارته في التحضير لعيد الأضحى.

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنين، أنه ستتم خلال هذه الأيام إعطاء انطلاقة عملية ترقيم 8 رأس من الأغنام والماعز الموجهة للذبح في عيد الأضحى.

وأضاف الوزير، أنه تقرر تجهيز 30 سوق مؤقت خلال هذه السنة، مشيرا الى نشر دورية مشتركة بين وزارة الداخلية والفلاحة، لعملية تسجيل وحدات التسمين وترقيم الأغنام والماعز المخصصة للذبح.

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