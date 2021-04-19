مولاي حفيظ العلمي

العلمي: “أتفهم سعي البعض للشعبوية قبيل الانتخابات لكننا في وقت المسؤولية”

2021-04-19 / 1:38 مساءً
0
هبة بريس - الرباط

رفض وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، اتهام الحكومة وقطاعه بالضحك على الشعب.

وقال العلمي مخاطبا البرلمانيين بجلسة الاسئلة الشفوية بمجلس النواب يومه الاثنين بالقول: “بالنسبة اللي كيقولو واش كنضحكو عليكوم وعلى كنضحكو على المغاربة? ونتوما واش كضحكو علينا ملي كطرحو هاد السؤوال، واش كتهضرو مع المسؤولين اللي كتعرفو? واش حنا كنتمازحو فهاد المسائل وهاد الملفات?”

“هادو ملفات المغاربة وممنوع لأي واحد منا أنه يبخس هادشي اللي كيدار”يقول الوزير قبل أن يسترسل بالقول :”أتفهم أننا قربنا للانتخابات وخصنا شويى الشعبوية والحركة السياسوية، لكن حنا فوقت المسؤولية بعد الجائحة وكنتمنى نكونو مسؤولين ويكون النقاش فالمستوى”

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أخنوش : “كاين اللي فعادتو يزرع لكلام وكاين اللي كايزرع العمل”

أخنوش : “كاين اللي فعادتو يزرع لكلام وكاين اللي…

2021-04-19 / 2:25 مساءً
Photo of العلمي: “حتى أنا مغربي عشت بالبيصارة وكبرت فجامع الفنا”

العلمي: “حتى أنا مغربي عشت بالبيصارة وكبرت فجامع الفنا”

2021-04-19 / 1:57 مساءً
Photo of العلمي: الحكومة لم تكن تنوي الإغلاق خلال رمضان والقرار اتخذ في آخر لحظة

العلمي: الحكومة لم تكن تنوي الإغلاق خلال رمضان والقرار…

2021-04-19 / 1:20 مساءً
Photo of تصعيد.. روسيا تطرد 20 دبلوماسيا تشيكيا

تصعيد.. روسيا تطرد 20 دبلوماسيا تشيكيا

2021-04-19 / 7:30 صباحًا
Photo of نشطاء يُطلقون “نداء المستقبل” لفتح الحدود بين المغرب والجزائر

نشطاء يُطلقون “نداء المستقبل” لفتح الحدود بين المغرب والجزائر

2021-04-18 / 8:46 مساءً
Photo of سفيرة: تدبير المغرب للأزمة الصحية نموذج للنجاعة والتضامن

سفيرة: تدبير المغرب للأزمة الصحية نموذج للنجاعة والتضامن

2021-04-18 / 7:38 مساءً
Photo of صديق الجزائر يصدم نظام العسكر : التأكيد الأمريكي لمغربية الصحراء حُسم

صديق الجزائر يصدم نظام العسكر : التأكيد الأمريكي لمغربية…

2021-04-18 / 6:37 مساءً
Photo of مولودية طرفاية تفوز على نادي بلدية العيون بهدف نظيف

مولودية طرفاية تفوز على نادي بلدية العيون بهدف نظيف

2021-04-18 / 5:04 مساءً
Photo of العثماني يجتمع بأعضاء حكومته يوم الثلاثاء.. وهذا ما سيتم تدارسه

العثماني يجتمع بأعضاء حكومته يوم الثلاثاء.. وهذا ما سيتم…

2021-04-18 / 7:30 صباحًا
Photo of وهبي : التكنوقراط خطر يهدد الديمقراطية بالمغرب

وهبي : التكنوقراط خطر يهدد الديمقراطية بالمغرب

2021-04-17 / 10:06 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق