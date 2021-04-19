العلمي: “أتفهم سعي البعض للشعبوية قبيل الانتخابات لكننا في وقت المسؤولية”

هبة بريس - الرباط

رفض وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، اتهام الحكومة وقطاعه بالضحك على الشعب.

وقال العلمي مخاطبا البرلمانيين بجلسة الاسئلة الشفوية بمجلس النواب يومه الاثنين بالقول: “بالنسبة اللي كيقولو واش كنضحكو عليكوم وعلى كنضحكو على المغاربة? ونتوما واش كضحكو علينا ملي كطرحو هاد السؤوال، واش كتهضرو مع المسؤولين اللي كتعرفو? واش حنا كنتمازحو فهاد المسائل وهاد الملفات?”

“هادو ملفات المغاربة وممنوع لأي واحد منا أنه يبخس هادشي اللي كيدار”يقول الوزير قبل أن يسترسل بالقول :”أتفهم أننا قربنا للانتخابات وخصنا شويى الشعبوية والحركة السياسوية، لكن حنا فوقت المسؤولية بعد الجائحة وكنتمنى نكونو مسؤولين ويكون النقاش فالمستوى”

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