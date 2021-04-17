الجيش اللبناني يشكر الملك محمد السادس ويُثمن دعم المغرب

2021-04-17 / 6:36 مساءً
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هبة بريس-

عبر الجيش اللبناني عن الشكر الجزيل لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على مبادرته القيمة، بإرسال مساعدات غذائية لفائدة القوات المسلحة اللبنانية والشعب اللبناني.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم السبت، أن ممثل قائد الجيش، العماد جوزاف عون، أعرب خلال استقبال الهبة الملكية بمطار رفيق الحريري الدولي، عن الشكر الجزيل لجلالة الملك على مبادرته القيمة.

كما عبر عن متمنياته بالسلام والطمأنينة للشعب المغربي وللمملكة المغربية بدوام الازدهار والتقدم.

ووصلت صباح اليوم إلى مطار رفيق الحرير الدولي طائرتان محملتان بمواد غذائية مقدمة كهبة ملكية شخصية لفائدة القوات المسلحة اللبنانية و الشعب اللبناني.

ويأتي هذا القرار الملكي استجابة لطلب تقدم به الجانب اللبناني، وفي إطار التضامن مع هذا البلد الشقيق لتمكينه من مواجهة التحديات الاقتصادية وتداعيات جائحة كوفيد 19.

ويستمر الجسر الجوي لنقل هذه المساعات يوم غد الأحد ، حيث من المنتظر في المجموع إيصال 90 طنا من المساعدات الغذائية الأساسية على متن ثماني طائرات عسكرية.

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