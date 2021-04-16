سلطات الرباط تفرق بالقوة وقفة تضامنية مع الريسوني والراضي
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سلطات الرباط تفرق وقفة تضامنية مع الريسوني والراضي

2021-04-16 / 10:10 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

تدخلت القوات العمومية اليوم الجمعة لتفريق وقفة تضامنية مع كل من الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي المضربين عن الطعام بسجن عكاشة بالدار البيضاء، وللمطالبة بإطلاق سراحهما.

وسارعت القوات العمومية الى الدفع بالمحتجين من الساحة المقابلة لمبنى البرلمان، لتفريقهم وإبعادهم عن مكان الوقفة.

ورفع المتظاهرون صورا وشعارات تطالب بتمتيع الريسوني والراضي والمعتقلين السياسيين،السراح المؤقت فيما ردد البعض الاخر شعارات من قبيل “هذا عيب هذا عار الريسوني في خطر”، و”أنقذوا عمر الراضي وسليمان الريسوني”.

ويعرف ان منظمات وطنية ودولية بإطلاق سراح كل من الراضي والريسوني، وضمان شروط المحاكمة العادلة لهما

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