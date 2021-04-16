رجب الطيب أردوغان

أردوغان: علاقاتنا مع إسرائيل لن تصل للمستوى المأمول

2021-04-16 / 1:45 مساءً
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هبة بريس - وكالات

انتقد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، استمرار إسرائيل في شن الغارات الجوية على قطاع غزة الفلسطيني.
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وقال أردوغان في تصريحات صحفية عقب صلاة الجمعة بمدينة اسطنبول، إن الغارات على غزة فجر اليوم “مؤشر واضح للغاية على موقف إسرائيل تجاه المسلمين”.

وأضاف: “طالما أصرت إسرائيل على مواصلة هذا الموقف لا يمكن لعلاقاتنا الثنائية أن تصل إلى المستوى المأمول”.

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