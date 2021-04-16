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الداخلة : توقيف عدد من مخالفي حالة الطوارئ الصحية

2021-04-16 / 10:11 صباحًا
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكنت المصالح الامنية بمدينة الداخلة مساء أمس الخميس 15 يناير الجاري، من توقيف 17 شخص بسبب خرقهم لحالة الطوارئ الصحية .

وكانت الدوريات للسلطة المحلية والامنية، بمناطق متفرقة من مدينة الداخلة، قد وجدت عدد من الاشخاص وهم في حالة تلبس رافضين الامتثال للاجراءات التي اقرتها سلطات للحد من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين .

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم، تحت تدبير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة قبل عرضهم على العدالة .

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