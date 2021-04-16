الدرك يوقف 11 شخصا خرقوا حالة الطوارئ بمنتجع سيدي بوزيد

احمد مصباح – الجديدة

أوقفت دورية محمولة من الفرقة الترابية للدرك الملكي بسيدي بوزيد، التابعة لسرية الجديدة، قبل قليل، 11 شخصا من الجنسين، متلبسين بخرق حالة الطوارئ الصحية، وباستهلاك “الشيشا”، وذلك من داخل مقهى يقدم هذه المادة الضارة بالصحة. ويوجد ضمن الأشخاص الموقوفين، مسير المقهى الذي قدم هذه الخدمة المحظورة، والذي كان مغلقا عند مداهمته من قبل المتدخلين الدركيين، ويقتصر خلسة، بعيدا عن أعين السلطة، على استقبال الزبناء والمدمنين على استهلاك “الشيشا”. كما تم حجز 47 قارورة للنرجيلة.

هذا، وتأتي عملية الاقتحام هذه، التي وضعت الضابطة القضائية، في إطارها، وبتعليمات النيابة العامة المختصة، الموقوفين، تحت تدابير الحراسة النظرية، في ثاني يوم من أيام رمضان، الذي أعتمدت على إثره السلطات العمومية تدابير احترازية صارمة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، وذلك من خلال فرض حالة الطوارئ الصحية، طيلة شهر الصيام، ابتداء من الساعة الثامنة مساء وإلى غاية السادسة صباحا.

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