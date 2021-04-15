بوريطة يتباحث مع نظيره المصري تعزيز العلاقات الثنائية

هبة بريس - الرباط

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الخميس، مباحثات عبر تقنية الإتصال المرئي مع وزير الخارجية المصري، ⁧‫سامح شكري.

وبحث الوزيران خلالها تعزيز العلاقات الثنائية، وتبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية محل الاهتمام المُشترك.

كما أعربا عن اعتزازهما بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين القاهرة والرباط، وحرص البلدين على الدفع بها قُدمًا في مختلف المجالات على نحو يُلبي تطلعات الشعبين الشقيقين، ويعكس متانة الأواصر التاريخية بين مصر والمغرب.

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