السعودية: أداء العمرة متاح للراغبين من داخل وخارج البلاد

هبة بريس - وكالات

أكد نائب وزير الحج والعمرة السعودي عبد الفتاح مشاط، أن أداء العمرة متاح للراغبين من داخل وخارج السعودية وفق الاشتراطات الصحية، وعبر تطبيقَي “اعتمرنا” و”توكلنا”.

وكشف عبد الفتاح مشاط أن “وزارة الحج والعمرة جاهزة لاستقبال ضيوف الرحمن في موسم عمرة رمضان”، مشيرا إلى أن تطبيق الإجراءات الاحترازية على رأس أولوياتهم.

وأعلن جاهزية مراكز النقل ونقاط التجمع لاستقبال المعتمرين والمصلين وفق إجراءات دقيقة لتطبيق الإجراءات الإحترازية الصحية كافة التي وضعتها الجهات المختصة.

وأكد رفع الطاقة التشغيلية في المسجد الحرام لاستقبال ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك، إلى جانب التشديد على اشتراط تطعيم العاملين في الحرم المكي ضد فيروس كورونا المستجد.

وصرح بأنه تم العمل على إجراءات استباقية سيتم العمل بها، من شأنها زيادة عدد المعتمرين وفق الاشتراطات الصحية.

وقال مشاط إن “الجهات المختصة ستشرف على تطبيق الاشتراطات الصحية في الحرمين الشريفين”، مؤكدا أن أداء العمرة متاح للراغبين من داخل وخارج السعودية وفق الاشتراطات الصحية، وعبر تطبيقي “اعتمرنا” و”توكلنا”.

ودعا لعدم الالتفات لأي إعلانات على مواقع التواصل، تدعي أنها تصدر تصاريح للعمرة.

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