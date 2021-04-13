هولندا تبقي على معظم إجراءات الإغلاق بسبب كورونا
رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي

هولندا تبقي على معظم إجراءات الإغلاق بسبب كورونا

2021-04-13 / 7:13 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

شدد رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي اليوم الثلاثاء على ضرورة استمرار سريان معظم إجراءات الإغلاق المعمول بها لمكافحة كورونا في البلاد، حتى الـ28 من أبريل الجاري على الأقل.

وفي مؤتمر صحفي في لاهاي قال روتي إن مستشفيات البلاد ممتلئة بالمرضى ومعدل الإصابات الجديدة بالفيروس مرتفع للغاية بحيث لا يمكن السماح بأي تخفيف للإجراءات حتى تمر الموجة الثالثة.

يذكر أنه بموجب الإجراءات المفروضة حاليا، تخضع هولندا لحظر تجول مسائي وحظر التجمعات العامة لأكثر من شخصين.

وحسب موقع “وورلد ميتر” المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات بكورونا في هولندا بلغ 1364025 وإجمالي حالات الوفاة 16822.

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