وزارة الصحة: تغيير موعد النشرة اليومية ل”كوفيد19″ خلال رمضان

هبة بريس - الرباط

قررت وزارة الصحة، وبمناسبة شهر رمضان الفضيل، تغيير موعد النشرة اليومية المكتوبة ل”كوفيد-19″، ابتداء من غد الأربعاء، من الساعة السادسة مساء إلى الساعة الرابعة بعد الزوال.

وفي بلاغ لها، أخبرت الوزارة عموم المواطنات والمواطنين ووسائل الإعلام أنها وبمناسبة شهر رمضان الفضيل، تقرر تغيير موعد النشرة اليومية المكتوبة حول الوضعية الوبائية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد بما فيها عدد الملقحين بالجرعة الأولى والثانية من الساعة السادسة مساء إلى الساعة الرابعة بعد الزوال، وذلك ابتداء من غد الأربعاء فاتح رمضان 1442 هـ الموافق لـ 14 أبريل 2021 م.

وستوضع هذه النشرة، تضيف الوزارة، كما هو معتاد بالموقع الرسمي لوزارة الصحة في البوابة الرسمية لفيروس كورونا بالمغرب http://www.covidmaroc.ma/Pages/LESINFOAR.aspx، وكذا البوابة الخاصة بالحملة الوطنية للتلقيح www.liqahcorona.ma بالإضافة إلى الصفحات الرسمية لوزارة الصحة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأهابت وزارة الصحة، وفق المصدر ذاته، بكافة المواطنات والمواطنين الاستمرار في التدابير الوقائية والحاجزية بكل جدية ومسؤولية.

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