النيابة العامة تفتح بحثا قضائيا في واقعة انتحار شخص ببوفكران

هبة بريس

علمت هبة بريس من مصدر موثوق، أن النيابة العامة فتحت بحثا قضائيا في واقعة اقدام شخص على الانتحار ببوفكران.

وذكر ذات المصدر، أن مصالح النيابة العامة دخلت على خط الواقعة، بعد تداول أخبار ومعطيات تفيد تورط رجال سلطة ببوفكران في اقدام الشخص الأربعيني على وضع حد لحياته شنقا.

هذا وكانت مصادر مقربة من الهالك، قد صرحت ل”هبة بريس” أن الأخير تعرض للتعنيف والإهانة من رجال سلطة وعناصر قوات مساعدة بالشارع العام ما دفعه الى الانتحار.

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