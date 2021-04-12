الفردوس: كان عندنا 20 ألف موظف فالوزارة وليوما ولينا فأقل من 4 آلاف

هبة بريس - الرباط

تحدث وزير الشباب والرياضة والثقافة، عثمان الفردوس عن اشكالية تسيير ملاعب القرب بسبب قلة الموارد البشرية.

وقال الفردوس في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنين، :”عنق الزجاجة ليس في ميزانية الاستثمار في هذا المجال لكن في الموراد البشرية”، قائلا في هذا الصدد :”كان عندنا فالوزارة 20 الف موظف ولينا فأقل من 4000 موظف، ولدينا 50 منصب شغل هذه السنة مقابل مغادرة 150 شخص بسبب التقاعد.”

واعتبر الوزير، أن حل هذه الاشكالية يكمن في عقد شراكة مع وزارة الداخلية للاتفاق على مسطرة لاختيار موظف جماعي والاتفاق على مساره المهني، “يعني ماشي يدوز مع 3 سنوات ويمشي فحالو أو يرجع للجماعة ثم التكوين فهاد المجال باش يعرف يسير ويتعامل”. يقول الفردوس

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