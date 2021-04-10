أكادير: عملية تنقيط عادية، تطيح بمبحوث عنه لدى الأنتربول

احمد وزورتي - هبة بريس

أوقفت عناصر الشرطة بولاية أمن أكادير، أمس الجمعة 9 أبريل الجاري، مواطنا فرنسيا من أصول جزائرية، كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية، للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة وإخفاء عائدات إجرامية متحصلة من عمليات السرقة.

وقد تم توقيف المشتبه فيه بمدينة أكادير بعدما أوضحت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء بطلب من السلطات القضائية الفرنسية، وذلك للاشتباه في رتكابه عدة عمليات نصب واحتيال وانتحال صفة وإخفاء المسروق في عدة مدن فرنسية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم، وذلك بالموازاة مع إشعار السلطات الفرنسية بهذا التوقيف، قصد التعجيل بإرسال ملف التسليم.

ويأتي توقيف المشتبه به في سياق علاقات التعاون الأمني الدولي، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

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