متابعة رجل امن
الصولرة تعبيرية

أكادير: عملية تنقيط عادية، تطيح بمبحوث عنه لدى الأنتربول

منذ ساعة واحدة
0
احمد وزورتي - هبة بريس

أوقفت عناصر الشرطة بولاية أمن أكادير، أمس الجمعة 9 أبريل الجاري، مواطنا فرنسيا من أصول جزائرية، كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية، للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة وإخفاء عائدات إجرامية متحصلة من عمليات السرقة.

وقد تم توقيف المشتبه فيه بمدينة أكادير بعدما أوضحت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء بطلب من السلطات القضائية الفرنسية، وذلك للاشتباه في رتكابه عدة عمليات نصب واحتيال وانتحال صفة وإخفاء المسروق في عدة مدن فرنسية.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم، وذلك بالموازاة مع إشعار السلطات الفرنسية بهذا التوقيف، قصد التعجيل بإرسال ملف التسليم.

ويأتي توقيف المشتبه به في سياق علاقات التعاون الأمني الدولي، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of شهر رمضان بطنجة، بين الروحانية وفنون الطبخ

شهر رمضان بطنجة، بين الروحانية وفنون الطبخ

منذ 29 دقيقة
Photo of عمال المقاهي خلال رمضان …وضعية متأزمة وتجاهل حكومي

عمال المقاهي خلال رمضان …وضعية متأزمة وتجاهل حكومي

منذ ساعتين
Photo of الإقبال على الجلابة الوزانية استعدادا لشهر رمضان

الإقبال على الجلابة الوزانية استعدادا لشهر رمضان

منذ 3 ساعات
Photo of درك طانطان يحبط محاولة لتهريب الأطنان من الحشيش

درك طانطان يحبط محاولة لتهريب الأطنان من الحشيش

منذ 4 ساعات
Photo of برمجة رحلة بحرية جديدة من طنجة المتوسط إلى الجزيرة الخضراء

برمجة رحلة بحرية جديدة من طنجة المتوسط إلى الجزيرة…

منذ 4 ساعات
Photo of حالات الشفاء …تسجيل 601 حالة إضافية خلال 24 ساعة الماضية

حالات الشفاء …تسجيل 601 حالة إضافية خلال 24 ساعة…

منذ 6 ساعات
Photo of خلال 24 ساعة .. تسجيل 06 حالة وفاة جديدة بكورونا

خلال 24 ساعة .. تسجيل 06 حالة وفاة جديدة…

منذ 6 ساعات
Photo of خلال 24 ساعة …تسجيل740 اصابة جديدة بـ”كورونا”

خلال 24 ساعة …تسجيل740 اصابة جديدة بـ”كورونا”

منذ 6 ساعات
Photo of النقل في زمن كورونا بسطات.. محطات عشوائية وخرق للتدابير الوقائية

النقل في زمن كورونا بسطات.. محطات عشوائية وخرق للتدابير…

منذ 7 ساعات
Photo of طرفاية: إحباط محاولة للهجرة السرية وحجز قارب مطاطي

طرفاية: إحباط محاولة للهجرة السرية وحجز قارب مطاطي

منذ 7 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق