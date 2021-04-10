إصابة 6 أشخاص بتبادل لإطلاق النار بولاية تكساس

منذ 41 دقيقة
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هبة بريس- وكالات

أصيب 6 أشخاص مساء أمس الجمعة بتبادل مسلحين لإطلاق النار كانوا يستقلون مركبتين على طريق سريع في فورت وورث بولاية تكساس الأمريكية.
وقالت الشرطة إن ركاب السيارتين تبادلا إطلاق النار لأسباب غير معروفة.

وأشارت إلى إن المشتبه فيهم في الحادث غير معروفين ولاذوا بالفرار، مؤكدة أن الحادث مرتبط بأنشطة عصابات.

وحسب الشرطة، أصابت رصاصات طائشة امرأة كانت تقود سيارتها على الطريق، ورجلا كان داخل منزله المحاذي للطريق.

وخلف الحادث 6 جرحى نقلوا إلى المستشفيات بينهم حالة حرجة، فيما كان الآخرون يعالجون من إصابات لا تهدد حياتهم.

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