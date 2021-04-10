صورة تعبيرية

بقال يشتكي من تصرفات غريبة لقائد بمدينة الدار البيضاء (+فيديو)

منذ ساعة واحدة
0
هبة بريس - الدار البيضاء

يروج شريط فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لقائد بتراب منطقة اسباتة بمدين الدار البيضاء وهو يقوم بسلوكات خطيرة وغريبة وغير قانونية، تجاه سلعة بقالة معروضة للبيع.

ويظهر الشريط المنشور، أن القائد المعني بالأمر قدم برفقة عون سلطة حيث قام الأول بإزالة الغطاء الأمامي للبضاعة المعروضة التي تشبه التوابل وشرع في خلط البضائع مع بعضها البعض، دون أن يفهم الدافع وراء هذا السلوك الذي يسيئ لوزارة الداخلية ورجالها.

وأكد صاحب الشريط، أن هذا القائد متردد القدوم خلال الصباح الباكر على هذا المحل والمحلات المجاورة المتواجدة بقيسارية ”اسباتة“، وألف القيام بسلوكات مماثلة تجاه التجار، على حد تعبير المتحدث بذات الشريط.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of النقل في زمن كورونا بسطات.. محطات عشوائية وخرق للتدابير الوقائية

النقل في زمن كورونا بسطات.. محطات عشوائية وخرق للتدابير…

منذ 8 دقائق
Photo of طرفاية: إحباط محاولة للهجرة السرية وحجز قارب مطاطي

طرفاية: إحباط محاولة للهجرة السرية وحجز قارب مطاطي

منذ 23 دقيقة
Photo of رسميا .. منع صلاة التراويح وإغلاق المساجد خلال صلاتي الفجر والعشاء

رسميا .. منع صلاة التراويح وإغلاق المساجد خلال صلاتي…

منذ 37 دقيقة
Photo of بسبب تدوينته “المثيرة للجدل”.. اعتقال الحنودي ووضعه رهن الحراسة النظرية

بسبب تدوينته “المثيرة للجدل”.. اعتقال الحنودي ووضعه رهن الحراسة…

منذ ساعة واحدة
Photo of تفاصيل انتحار أربعيني ببوفكران.. ووالدته :”تعرض للتعنيف والحكرة”

تفاصيل انتحار أربعيني ببوفكران.. ووالدته :”تعرض للتعنيف والحكرة”

منذ 3 ساعات
Photo of سجن عين السبع: قمنا بتفتيش زنزانة “س.ر” وفق الظوابط القانونية

سجن عين السبع: قمنا بتفتيش زنزانة “س.ر” وفق الظوابط…

منذ 4 ساعات
Photo of البحرية الملكية تسحب حوالي 5 أطنان من مخدر الشيرا بسواحل آسفي

البحرية الملكية تسحب حوالي 5 أطنان من مخدر الشيرا…

منذ 4 ساعات
Photo of ”الراضي“ و “الريسوني“ يخوضان إضراباً عن الطعام

”الراضي“ و “الريسوني“ يخوضان إضراباً عن الطعام

منذ 7 ساعات
Photo of تذكير.. الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة من يوم 11 أبريل الجاري

تذكير.. الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة من يوم 11…

منذ 7 ساعات
Photo of طقس السبت .. زخات مطرية متوقعة بهذه المناطق

طقس السبت .. زخات مطرية متوقعة بهذه المناطق

منذ 9 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق