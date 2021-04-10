بقال يشتكي من تصرفات غريبة لقائد بمدينة الدار البيضاء (+فيديو)

هبة بريس - الدار البيضاء

يروج شريط فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لقائد بتراب منطقة اسباتة بمدين الدار البيضاء وهو يقوم بسلوكات خطيرة وغريبة وغير قانونية، تجاه سلعة بقالة معروضة للبيع.

ويظهر الشريط المنشور، أن القائد المعني بالأمر قدم برفقة عون سلطة حيث قام الأول بإزالة الغطاء الأمامي للبضاعة المعروضة التي تشبه التوابل وشرع في خلط البضائع مع بعضها البعض، دون أن يفهم الدافع وراء هذا السلوك الذي يسيئ لوزارة الداخلية ورجالها.

وأكد صاحب الشريط، أن هذا القائد متردد القدوم خلال الصباح الباكر على هذا المحل والمحلات المجاورة المتواجدة بقيسارية ”اسباتة“، وألف القيام بسلوكات مماثلة تجاه التجار، على حد تعبير المتحدث بذات الشريط.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0