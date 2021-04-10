تطوان.. توقيف شخص حرض المواطنين على خرق حالة الطوارئ

هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، صباح اليوم السبت 10 أبريل الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 26 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في التحريض على التجمهر وخرق حالة الطوارئ الصحية وعدم الامتثال ومقاومة تنفيذ أشغال أمرت بها السلطات العامة.

وكان المشتبه فيه قد ظهر في شريط فيديو وهو يحمل قناعا يحجب معطياته التشخيصية ويحرض المواطنين على خرق أحكام حالة الطوارئ الصحية وعلى التجمهر للامتناع عن تنفيذ قرارات السلطات العامة، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هويته وتوقيفه.

وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقة لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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