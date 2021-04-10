"فايزر" تعلق إمدادات لقاحها إلى إسرائيل
نتنياهو ووزير الصحة يولي إديلشتاين في استقبال دفعة من لقاح "فايزر"

“سددوا ما عليكم”… “فايزر” تهدد إسرائيل بشحن لقاحاتها إلى دول أخرى

منذ ساعتين
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هبة بريس - وكالات

هددت شركة “فايزر” الأمريكية، إسرائيل بتحويل شحنات اللقاح المقررة لها إلى دول أخرى، في حال عدم التزام تل أبيب بتسديد ثمن جرعات سابقة.

ووفقا لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر قولها إن “فايزر” حذرت الحكومة الإسرائيلية هذا الأسبوع من أنه “إذا لم تصل مستحقاتها السابقة، فسيتم شحن الجرعات إلى مكان آخر”.

وقال أحد المسؤولين في الشركة الأمريكية لوزارة الصحة الإسرائيلية: “لسنا فاعلي خير”.

وفي مارس الماضي، كشفت إسرائيل، لأول مرة عن تكلفة لقاحات فيروس كورونا، التي اشترتها من شركتي “فايزر” و”موديرنا” لتطعيم مواطنيها.

وقالت لجنة المالية بالكنيست (البرلمان)، إن إسرائيل اشترت لقاحات بـ 2.6 مليار شيكل (نحو 605 ملايين دولار)، بحسب قناة “كان” الرسمية.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، كشفت القناة عن أنباء تفيد بأن إسرائيل دفعت حتى ذلك الحين، لشركة فايزر ومودرنا نحو مليار شيكل (302 مليون دولار) مقابل جرعتي لقاح لخمسة ملايين إسرائيلي.

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