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إلى غاية 21 ماي .. المغرب يستمر في تعليق رحلاته مع 17 دولة

منذ 31 دقيقة
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هبة بريس

قرر المغرب الاستمرار في تعليق رحلاته الجوية مع 17 دولة، بسبب الحالة الوبائية لفيروس كورونا والخوف من الموجة الثالثة.

وأفادت شركة الخطوط الملكية المغربية في تغريدة نشرتها على حسابها على تويتر، أن الأمر يتعلق بالدول التالية: اسبانيا والبرتغال وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا والمانيا وسويسرا وهولندا وتركيا وإنجلترا ومصر والجزائر والكامرون وجمهورية الكونغو وغينيا كوناكري ومالي وغانا.

وأضاف ذات المصدر، أن قرار تعليق الرحلات سيستمر إلى غاية 21 ماي من السنة الحالية.

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