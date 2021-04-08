صورة تعبيرية

نظام العسكر يمثل “التضامن” مع المحتجزين المغاربة وشعبه يتدافع على الزيت والحليب

منذ ساعتين
0
هبة بريس - الرباط

يستمر نظام العسكر الجزائري، في دعم أطروحة “قطاع الطرق” و”المرتزقة” واستغلال المغاربة المحتجزين بمخيمات تندوف من قبل “الزعماء الانفصاليين” لتسول المساعدات المادية والعينية من قبل المنظمات الدولية وتحقيق أطماعهم المتمثلة في السيطرة على الأراضي المغربية.

آخر أفلام النظام الجزائري الذي يجيد صياغة السيناريوهات “الكوميدية” و”الدرامية”، تمثيلهم “التضامن” مع المغاربة المحتجزين بالمخيمات قبيل شهر رمضان، عبر إرسال مساعدات غذائية لهم.

ونقلت وسائل إعلام جزائرية، أن شاحنات تحمل الأطنان من المساعدات الغذائية والطبية وصلت الى تندوف كشكل من أشكال “التضامن” قبل الشهر الكريم.

خطوة “نظام العسكر” أثارت غضب الشعب الجزائري الذي يتدافع بالدكاكين والمحلات التجارية للحصول على أكياس حليب وقنينات زيت، ويعاني الجوع والظلم و”الحكرة”، في الوقت التي تصرف فيه أموال الغاز والبترول لدعم أطروحة الانفصاليين والمرتزقة ونظام قطاع الطرق.

واعتبر نشطاء جزائريون أن أبناء الشعب أولى بهذا التضامن، مشددين على أن ممارسات نظام العسكر المثيرة للاستفزاز هي التي تدفع الالاف منهم الى الخروج للاحتجاج والتظاهر والمطالبة بالتغيير وإسقاط رموز الفساد.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of صحيفة شيلية: بوريطة كشف عن الطرفين الحقيقين في نزاع الصحراء

صحيفة شيلية: بوريطة كشف عن الطرفين الحقيقين في نزاع…

منذ ساعتين
Photo of تزامنا و عيد ميلاده…البشير عبده يوجه رساله لنجله سعد المجرد

تزامنا و عيد ميلاده…البشير عبده يوجه رساله لنجله سعد…

منذ 14 ساعة
Photo of المالكي :افتتاح السينغال لقنصلية بالداخلة يعتبر تتويجا للعلاقات الاستراتيجية

المالكي :افتتاح السينغال لقنصلية بالداخلة يعتبر تتويجا للعلاقات الاستراتيجية

منذ 16 ساعة
Photo of خارطة المغرب باجتماع إقليمي للجمارك تصيب ”وفد الجزائر” بالسعار

خارطة المغرب باجتماع إقليمي للجمارك تصيب ”وفد الجزائر” بالسعار

منذ 18 ساعة
Photo of في جلسة عمومية.. مجلس المستشارين يفتتح دورة أبريل يوم الجمعة

في جلسة عمومية.. مجلس المستشارين يفتتح دورة أبريل يوم…

منذ 20 ساعة
Photo of الملك يهنئ الرئيس الكونغولي: “إعادة انتخابكم تعد تكريما لخصالكم”

الملك يهنئ الرئيس الكونغولي: “إعادة انتخابكم تعد تكريما لخصالكم”

منذ 20 ساعة
Photo of مقتل قائد درك “البوليساريو” في قصف للجيش المغربي

مقتل قائد درك “البوليساريو” في قصف للجيش المغربي

منذ 21 ساعة
Photo of ”مجلس عبد النباوي“ يعيد تشكيل لجنة الأخلاقيات ودعم استقلال القضاة

”مجلس عبد النباوي“ يعيد تشكيل لجنة الأخلاقيات ودعم استقلال…

منذ 22 ساعة
Photo of سلطات إنزكان توقف أشغال بناء مقر “البيجيدي” بسبب عدم التوفر على رخصة

سلطات إنزكان توقف أشغال بناء مقر “البيجيدي” بسبب عدم…

منذ 23 ساعة
Photo of وكالة أرجنتينية: عزلة “البوليساريو” في الساحة الدولية تزداد يوما بعد يوم

وكالة أرجنتينية: عزلة “البوليساريو” في الساحة الدولية تزداد يوما…

منذ يوم واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق