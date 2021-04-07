رئيس جماعة ضواحي الحسيمة يرخص للساكنة بالتجول الليلي في رمضان
رئيس جماعة لوطا

رئيس جماعة ضواحي الحسيمة يرخص للساكنة بالتجول الليلي في رمضان

منذ ساعتين
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هبة بريس- مكتب طنجة

رخّص المكي الحنودي، رئيس جماعة لوطا التابعة ترابيا لاقليم الحسيمة، لساكنة جماعته بالتجول في شهر رمضان بين الفترة الممتدة بعد الفطور الى الساعة الحادية عشرة ليلا.

وكتب الحنودي (المثير للجدل) ، تدوينة على صفحته بموقع فايسبوك قائلا :”سكان جماعة لوطا الأعزاء والعزيزات بصفتي رئيسا لجماعة لوطا وضابطا للشرطة الإدارية حسب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل -وهذا هو الأصل- أرخص لكم بالتجول بتراب جماعة لوطا وارتياد المقاهي .. من الفطور إلى الساعة 11 ليلا خلال شهر رمضان ، مع الالتزام ببعض الإجراءات الإحترازية الضرورية .”

وقررت الحكومة اليوم الاربعاء حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني، خلال شهر رمضان، يوميا من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا ، حيث استثنت الحكومة في قرارها الجديد، الحالات الخاصة.

كما قررت الحكومة الإبقاء على مختلف التدابير الاحترازية المعلن عنها سابقا.

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