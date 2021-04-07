طنجة..محكمة الاستئناف تؤيّد حكم إعدام قاتل الطفل عدنان

منذ 4 ساعات
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هبة بريس- مكتب طنجة

أصدرت محكمة الإستئناف في طنجة يوم الأربعاء 7 ابريل، قرارا يقضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي باعدام قاتل الطفل عدنان بوشوف.

وكانت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، قد قضت في وقت سابق بالاعدام في حق “ع. ح” المتهم الرئيسي في قتل الطفل عدنان بوشوف ،وذلك بتهمة الاغتصاب والقتل العمد مع سبق الاصرار والترصد واخفاء جثة وتشويهها ، والتغرير بقاصر وهتك عرضه بالعنف “.

جدير بالذكر أن مدينة طنجة كانت قد اهتزت شهر غشت الماضي على وقع جريمة مروعة راح ضحيتها الطفل عدنان بوشوف بعد مسلسل اختفاء دام لازيد من اربعة ايام، حيث تم العثور عليه مقتولا ومدفونا في حديقة مجاورة لبيت أسرته.

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