بوريطة يتباحث مع وزير خارجية اللوكسمبورغ

هبة بريس ـ الرباط

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء، مباحثات هاتفية مع وزير الشؤون الخارجية والأوروبية والهجرة واللجوء باللوكسمبورغ السيد جون أسيلبورن.

وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن الوزيرين أشادا خلال هذه المباحثات بالدينامية الإيجابية للعلاقات الثنائية، وجددا رغبتهما في تعزيزها أكثر، من خلال توسيعها لتشمل مجالات جديدة من التعاون، مثل قطاع الطاقات المتحددة.

وأضاف البلاغ أن الجانبين أشادا في هذا الصدد، بتنظيم البعثة الاقتصادية الأميرية التي قام بها إلى المغرب في سنة 2019، صاحبا السمو الملكي الدوق الأكبر ولي عهد اللوكسمبورغ، الأمير غيوم، وعقيلته الدوقة الكبرى ولية العهد الأميرة ستيفاني.

كما أبرز السيدان بوريطة وأسيلبورن، التدبير النموذجي للبلدين في مجال مكافحة جائحة كوفيد – 19.

وتابع البلاغ أن وزير الشؤون الخارجية باللوكسمبورغ حرص على الإشادة بالمغرب لدوره كشريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي، ولجهوده الجادة والموثوق بها كقطب للاستقرار، وكجسر للتنمية والنمو في المنطقة.

وأضاف أن الوزيرين سجلا تطابق وجهات نظرهما بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل والشرق الأوسط.

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