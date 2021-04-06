افتتاح قنصلية السنغال بالداخلة،
افتتاح قنصلية السنغال بالداخلة،

وسائل إعلام سينغالية تبرز حدث افتتاح قنصلية عامة بمدينة الداخلة

منذ ساعة واحدة
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هبة بريس

سلطت وسائل الإعلام السينغالية، اليوم الثلاثاء، الضوء على حدث افتتاح قنصلية سينغالية في مدينة الداخلة المغربية، لتنضاف بذلك إلى قائمة الدول التي اختارت افتتاح تمثيليات لها في المدينة على مدار نحو عام، مشيدة في نفس السياق بجودة ومتانة العلاقات الراسخة القائمة بين المغرب والسينغال.

وفي هذا الصدد كتبت يومية “لوسولاي” التي توزع على نطاق واسع ، أن السينغال افتتحت قنصلية لها بمدينة الداخلة جنوب المغرب، موضحة أن حفل افتتاح القنصلية تميز بحضور السيدة عيساتا تال سال وزيرة الشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج والسيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وتابعت أنه في أعقاب حفل الافتتاح وقع الوزيران على اتفاقيتي تعاون ومذكرة تفاهم بهدف النهوض بشراكتيهما في مجالات اللامركزية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، والطيران المدني.

من جهتها كتبت يومية “والف كوتيديان”، أن السينغال التحقت بركب الدول التي قررت افتتاح قنصلية لها بمدينة الداخلة، مبرزة أنه من خلال هذه المبادرة، يجدد الرئيس ماكي سال التأكيد على موقف دكار الداعم لمغربية الصحراء.

أما الموقع الإخباري “سينيغو” فذكر أن السينغال افتتحت تمثيلية قنصلية لها في الداخلة على غرار عدد من الدول ، مبرزا أن عيساتا تال سال، وزيرة الشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، استعرضا بالمناسبة مختلف جوانب علاقات الاخوة والتعاون الراسخة التي تربط بين البلدين.

وفي نفس السياق كتب موقع “لوكوتيديان .إس إن” أن السينغال التحقت بقائمة الدول التي اختارت افتتاح قنصلية لها بمدينة الداخلة جنوب المغرب. وأوردت وكالة الأنباء APA الخبر من جهتها مبرزة جودة ومتانة العلاقات القائمة بين المغرب والسينغال.

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