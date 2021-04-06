الملك محمد السادس

الملك مهنئا رئيس الفيتنام الجديد: “متمنياتنا بالتوفيق في مهامكم السامية”

منذ ساعتين
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هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد نغوين شوان فوك، بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية الفيتنام الاشتراكية.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن تهانئه للسيد نغوين شوان فوك مقرونة بمتمنياته الصادقة له بالتوفيق في مهامه السامية.

ومما جاء في هذه البرقية “كما أغتنم هذه المناسبة لأعرب لكم عن ارتياحي للدينامية المتواصلة التي تطبع العلاقات القائمة بين بلدينا، مؤكدا لفخامتكم عزمي القوي على العمل سويا معكم من أجل تعزيز أواصر الصداقة المتميزة بين المملكة المغربية والفيتنام، في إطار تعاون جنوب-جنوب متین وفاعل”.

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