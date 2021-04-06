المسجد النبوي الشريف

السعودية: منع الإفطار والسحور والاعتكاف في المساجد خلال رمضان

منذ ساعتين
0
هبة بريس - وكالات

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، الثلاثاء، قرارا بتعليق الإفطار والسحور والاعتكاف في المساجد خلال شهر رمضان.

ونشر موقع الوزارة على “تويتر”، توجيها لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بعدد من الإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا التي اتخذتها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة للعمل بها في مساجد وجوامع المملكة خلال شهر رمضان لعام 1442هـ -2021 .

كما نص التوجيه لكل فروع الوزارة بعموم مناطق المملكة بالتأكيد على منسوبي المساجد بتعليق إقامة سفر الإفطار والسحور في الجوامع والمساجد، وأن يشمل ذلك الإفطار والسحور داخل الجوامع والمساجد، أو في المرافق التابعة لها.

وتم تعليق الاعتكاف في جميع الجوامع والمساجد، والتوسع في أماكن إقامة صلاة عيد الفطر في جميع مصليات الأعياد لتشمل الجوامع والمساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة.

واختتم التوجيه بالتنويه بأن جميع ما يتعلق بإقامة صلاة التراويح والقيام في المساجد والجوامع سيتم الإفادة عنه لاحقاً في بيان تصدره الوزارة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تصدير اثنين من دلافين البحر الأسود إلى المغرب بشكل غير قانوني

تصدير اثنين من دلافين البحر الأسود إلى المغرب بشكل…

منذ 36 دقيقة
Photo of وكالة الأدوية الأوروبية تؤكد الصلة بين لقاح أسترازينيكا وجلطات الدم

وكالة الأدوية الأوروبية تؤكد الصلة بين لقاح أسترازينيكا وجلطات…

منذ 4 ساعات
Photo of تعطل سفينة جديدة بقناة السويس.. والقاطرات تتحرك لسحبها

تعطل سفينة جديدة بقناة السويس.. والقاطرات تتحرك لسحبها

منذ 4 ساعات
Photo of بسبب كورونا.. تركيا تقرر أداء صلاة التراويح في المنازل

بسبب كورونا.. تركيا تقرر أداء صلاة التراويح في المنازل

منذ 5 ساعات
Photo of الأردن يحظر النشر في قضية الأمير حمزة

الأردن يحظر النشر في قضية الأمير حمزة

منذ 7 ساعات
Photo of الولايات المتحدة تعتقل يمنيين اثنين مدرجين في “قائمة ترقب للإرهابيين

الولايات المتحدة تعتقل يمنيين اثنين مدرجين في “قائمة ترقب…

منذ 9 ساعات
Photo of ضمنها المغرب.. أبوظبي تعفي القادمين من 14 دولة من العزل الإجباري

ضمنها المغرب.. أبوظبي تعفي القادمين من 14 دولة من…

منذ 10 ساعات
Photo of مسلحون يهاجمون سجنا بنيجيريا

مسلحون يهاجمون سجنا بنيجيريا

منذ 18 ساعة
Photo of الديوان الملكي الأردني: الأمير حمزة أكد بأنه يلتزم بنهج الأسرة الهاشمية

الديوان الملكي الأردني: الأمير حمزة أكد بأنه يلتزم بنهج…

منذ 23 ساعة
Photo of رسميا .. السعودية تسمح لمن تلقوا لقاح كورونا بأداء العمرة

رسميا .. السعودية تسمح لمن تلقوا لقاح كورونا بأداء…

منذ 23 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق