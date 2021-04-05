قوات الأمن تتدخل لتفريق وقفة احتجاجية للنقابات
تدخل الأمن لتفريق وقفة احتجاجية

قوات الأمن تتدخل لتفريق وقفة احتجاجية للنقابات التعليمية بالرباط

منذ 21 دقيقة
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هبة بريس ـ الرباط

نظم مئات الأساتذة والإداريين، اليوم الاثنين، وقفة وطنية حاشدة أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، وذلك في أول أيام الإضراب الوطني الذي دعت له عدد من النقابات والتنسيقيات التعليمية.

وشارك في الوقفة الاحتجاجية النقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، وكذا تنسيقيات فئوية، من بينها أساتذة الزنزانة 10، والأساتذة المكلفين خارج إطارهم الأصلي، وغيرهم.

وحاولت السلطات العمومية منع الوقفة إلا أن المحتجين تشبثوا بالتظاهر ضد السياسة التعليمية التي تنهجها وزارة التعليم، حيث سُجلت احتكاكات وتدافع بين القوات العمومية والمحتجين.

وعرفت الوقفة التعليمية رفع عدد من الشعارات المنددة بسياسة الحكومة ووزارة التربية الوطنية، محملة إياهما مسؤولية ما صار إليه الوضع التعليمي من احتقان.

جدير بالذكر ان سلطات ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، قد أعلنت عزمها منع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام، تفاديا لكل ما من شأنه خرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية.

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