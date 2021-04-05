بوريطة :”على الجزائر أن تتحمل مسؤوليتها في قضية الصحراء المغربية

هبة بريس ـ الرباط

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة رداً على تصريحات وزير الخارجية الجزائري الذي دعا المغرب وجبهة البوليساريو إلى الحوار، أنه يتفق مع الأخير في اعتباره أن حل القضية الصحراوية ستجد طريقها للتسوية عبر حوار بين طرفي القضية الحقيقين، وهو ما كان يدعو له المغرب دائما لجلوس كل من المملكة المغربية والجزائر على طاولة الحوار.

وأضاف ناصر بوريطة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقب افتتاح القنصلية العامة لدولة السنيغال بالداخلة بحضور عيساتا تال سال، وزيرة الخارجية والسنيغاليين بالخارج، أن الجزائر تعترف بشكل علني بأنها طرف أساسي في قضية الصحراء نظرا للتعبئة الكبيرة التي توليها الدبلوماسية الجزائرية لهذه القضية.

ودعا ناصر بوريطة الجزائر لتتحمل مسؤوليتها في قضية الصحراء عبر الجلوس على طاولة الحوار لتدافع عن وجهة نظرها، مؤكداً أن طرف أساسي نظرا لدورها التاريخي الذي لعبته في خلق هذا النزاع واستمراريته.

واسترسل ناصر بوريطة، خلال كلمته أن المغرب يؤكد أن الحل الأممي لقضية الصحراء ضروري ويستحيل دون جلوس الجزائر على طاولة الحوار.

وشدد ناصر بوريطة، على أن الدبلوماسية المغربية تتسم بالوضوح وأن أفعال المغرب لا تتناقض مع أقواله، مسترسلا بالقول :”وهو ما يؤكده إدلاؤنا بالموافقة على تعيين المبعوث الشخصي للأمم المتحدة بالصحراء، افعالنا لا تناقض أقوالنا والجهة التي تسعى لعرقلة هذا التعيين واضحة للعيان“.

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