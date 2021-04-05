السينغال تفتتح قنصلية عامة لها بالداخلة

صدمة جديدة للبوليساريو.. السينغال تفتتح قنصلية عامة لها بالداخلة

منذ 32 دقيقة
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هبة بريس

افتتحت جمهورية السنغال، اليوم الاثنين ، قنصلية عامة لها بالداخلة، والتي تعد عاشر تمثيلية دبلوماسية يتم فتحها بالمدينة منذ أزيد من سنة.

وترأس مراسيم افتتاح القنصلية العامة الجديدة ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، و عيساتا تال سال وزيرة الشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج.

وشهدت مدينة الداخلة منذ بداية السنة الماضية دينامية دبلوماسية قوية مع تدشين قنصليات كل من غامبيا وغينيا وجمهورية جيبوتي وجمهورية ليبيريا وبوركينافاسو وجمهورية غينيا بيساو وجمهورية غينيا الاستيوائية وجمهورية الكونغو الديمقراطية، اضافة إلى جمهورية هايتي

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