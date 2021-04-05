اقليم جرسيف بدون طبيب توليد بعد “استقالة وانتقال”

هبة بريس - جرسيف

تعاني عدد من النسوة الحوامل باقليم جرسيف، من ضعف الخدمات الصحية والمتابعة الطبية لحالتهم الصحية بسبب غياب طبيب أو طبيبة متخصصة في النساء والتوليد بالمستشفى الإقليمي.

وحسب مصدر مطلع، فيفتقر المستشفى الإقليمي لأطباء متخصصين في النساء والتوليد، بسبب عدم تعويض طبيبة حصلت على انتقال بأخرى، كما قدم طبيب آخر استقالته، في الوقت الذي وضع آخر طبيب بالمستشفى شهادة طبية للإدارة.

وفي هذا الصدد، دق عدد من ساكنة الاقليم ناقوس الخطر بخصوص هذا الوضع وخطورته، مطالبين المسؤولين ومندوبية ووزارة الصحة بالتدخل العاجل لحماية حياة الحوامل ورضعهن وإعادة الاعتبار للاقليم المهمش من قبل عدد من الجهات والقطاعات.

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