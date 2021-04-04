قتيل ومصابان بجروح بليغة جراء إطلاق نار في فيرجينيا الأمريكية
الصورة من الارشيف

قتيل ومصابان بجروح بليغة جراء إطلاق نار في فيرجينيا الأمريكية

منذ 21 دقيقة
0
هبة بريس ـ وكالات

اعلنت شرطة مدينة فرجينيا بيتش الأمريكية أنها اعتقلت شخصين بعد حادث إطلاق نار خلف قتيلا ومصابين اثنين الليلة الماضية.

وأكدت الشرطة في بيان أصدرته اليوم الأحد أن المصابين اللذين تم العثور عليهما في موقع الحادث تعرضا لجروح خطرة تهدد حياتهما، مشيرة إلى أن جميع الضحايا قاصرون.

وأشارت الشرطة إلى أن المعتقلين ضمن التحقيق في القضية من ذوي البشرة السمراء في سن 20 و19 عاما ووجهت إلى الأول تهمة القتل بالإضافة إلى اتهامات جنائية أخرى، فيما يواجه الثاني اتهامات أقل خطورة في مقدمتها تهمة السلب.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أرملة الملك حسين : المخطط المنسوب لابني الأمير ” بهتان اثم “

أرملة الملك حسين : المخطط المنسوب لابني الأمير ”…

منذ دقيقتين
Photo of في مؤتمر صحفي…الصفدي يكشف تفاصيل الأحداث التي شهدها الأردن

في مؤتمر صحفي…الصفدي يكشف تفاصيل الأحداث التي شهدها الأردن

منذ 45 دقيقة
Photo of اتهامات باغتصاب قاصر في مركز شرطة بالجزائر

اتهامات باغتصاب قاصر في مركز شرطة بالجزائر

منذ ساعتين
Photo of بعد أشهر من الاحتجاجات .. بلغاريا تنتخب برلمانا جديدا

بعد أشهر من الاحتجاجات .. بلغاريا تنتخب برلمانا جديدا

منذ ساعتين
Photo of عيد الفصح …ايطاليا تفرض إغلاقا مشددا بمناسبة

عيد الفصح …ايطاليا تفرض إغلاقا مشددا بمناسبة

منذ 4 ساعات
Photo of الهند.. مقتل 22 من قوات الأمن في هجوم للماويين

الهند.. مقتل 22 من قوات الأمن في هجوم للماويين

منذ 4 ساعات
Photo of “فايزر” تعلق إمدادات لقاحها إلى إسرائيل

“فايزر” تعلق إمدادات لقاحها إلى إسرائيل

منذ 5 ساعات
Photo of الجزائر.. أقدم أحزاب المعارضة يعلن مقاطعتهالجزائ المبكرة

الجزائر.. أقدم أحزاب المعارضة يعلن مقاطعتهالجزائ المبكرة

منذ 5 ساعات
Photo of شرطة سويسرا تستخدم الرصاص المطاط ضد المحتجين على قيود كورونا

شرطة سويسرا تستخدم الرصاص المطاط ضد المحتجين على قيود…

منذ 6 ساعات
Photo of ماكي سال: السنغال ستظل “أمة موحدة” وبلدا لـ “التعددية الشاملة”

ماكي سال: السنغال ستظل “أمة موحدة” وبلدا لـ “التعددية…

منذ 7 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق